Учебный год 2024/2025 продлится с 2 сентября по 30 июня: правительство приняло решение. Видео

Украинские школы начнут учебный год 2 сентября 2024 года, в понедельник, а завершат 30 июня 2025-го. Такое решение принял Кабинет министров на заседании.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что областные администрации должны обеспечить организацию процесса ввиду ситуации с безопасностью.

"Сегодня отдельным постановлением определяем начало нового учебного года в общей средней школе с понедельника, второго сентября, и его завершение 30 июня 2025 года. Областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации на той или иной территории", – сказал чиновник.

Предварительно Министерство образования и науки дало рекомендации колледжам и университетам относительно начала занятий в первой половине августа. Также пары, по возможности, следует проводить по субботам в теплые месяцы.

Напомним, первым городом, который принял решение начать обучение в школах 19 августа, стал Новоднестровск Черновицкой области. У детей не будет осенних и весенних каникул, однако будут продолжительные зимние.

Также решение начать уроки раньше было принято во Львове. Школьники выйдут на обучение также 19 августа. В области же год начнется согласно рекомендациям МОН.

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