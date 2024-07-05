В школах Львова учебный год начнется в августе: стала известна дата

Во львовских школах 2024/2025 учебный год начнется на две недели раньше – с 19 августа. Такое решение было принято в соответствии с рекомендациями штаба подготовки к зиме в городе. Таким образом школьникам хотят гарантировать качественное обучение в случае отсутствия электроэнергии, ведь в экстремальных ситуациях учебные заведения могут использовать как пункты несокрушимости.

Об этом сообщили на официальном сайте Львовского городского совета. По словам городского головы Андрея Садового, зимние каникулы для учеников будут длиннее и должны начаться 21 декабря. Заведения внешкольного образования начнут свою деятельность с 1 сентября.

"Сегодня на заседании городского штаба по подготовке к зиме мы приняли решение рекомендовать всем школам, которые есть на территории Львовской громады, начать учебный год с 19 августа. Заведения внешкольного образования начнут деятельность с 1 сентября. Ориентировочная дата начала зимних каникул – 21 декабря", – сказал глава города.

В то же время руководитель департамента образования Львова Андрей Закалюк подчеркнул, что, таким образом, дети будут учиться за партами и получать качественное офлайн-образование. Кроме того, для школьников могут быть организованы дежурные группы, однако обеспечить образовательный процесс в таких обстоятельствах сложно. Чиновник отметил, что город должен быть готов к развитию нескольких сценариев.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Новоднестровске Черновицкой области 2024/2025 учебный год в школах начнется 19 августа 2024 года. У детей не будет осенних и весенних каникул, однако будут продолжительные зимние. Это первый регион в Украине, который принял такое решение.

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