Первый ушел. Город в Украине объявил о начале учебного года 2024/2025 в августе

В Новоднестровске Черновицкой области 2024/2025 учебный год в школах начнется 19 августа 2024 года. У детей не будет осенних и весенних каникул, однако будут продолжительны зимние.

Первый семестр продлится до 29 ноября, а второй с 3 февраля по 6 июня. Об этом сообщает Новоднестровское радио в Facebook.

"Учебный год начнется праздником первого звонка 19 августа. Первый семестр продлится до 29 ноября, второй – с 3 февраля по 6 июня. Осенних и весенних каникул не будет, только долгие зимние", – говорится в сообщении.

Такое решение местные власти приняли с учетом рекомендаций Министерства образования и науки (МОН) в связи с критическим состоянием энергосистемы.

Также сместиться дата обучения может и в Ивано-Франковских школах. По словам городского головы Руслана Марцинкива, это может быть 1 или 15 августа. Он отметил, что сейчас продолжаются тревожные вещи в стране, что может повлиять на график начала уроков.

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