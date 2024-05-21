Старт в начале августа и пары по субботам: как хотят изменить график обучения в ЗВО и колледжах Украины

Министерство образования и науки Украины обратилось к университетам и колледжам с рекомендациями проведения следующего учебного года. В частности, начать занятия предлагается в первой половине августа, за исключением первокурсников. Также пары, по возможности, следует проводить по субботам в теплые месяцы.

Об этом МОН сообщило на официальном сайте. Цель таких шагов состоит в обеспечении подготовки учебных заведений к прохождению осенне-зимнего периода. Поэтому образовательное ведомство рекомендовало адаптировать график обучения для экономного использования энергоресурсов.

В то же время в сообщении также отмечено, что сессию, выполнение курсовых и квалификационных работ следует планировать на период с середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года. При необходимости проводить занятия в дистанционном формате.

Также МОН рекомендует при необходимости продлить обучение до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов. В то же время, соискателям образования важно находиться в безопасности, поэтому проводить образовательный процесс следует проводить в обычном или смешанном формате в помещениях, расположенных неподалеку от укрытий. Студентам из прифронтовых или пограничных областей обучение можно проводить непосредственно в убежищах или дистанционно.

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В колледжах, по возможности, обучение также должно начаться раньше 1 сентября с использованием субботних дней как рабочих и продолжением образовательного процесса до июля. За исключением выпускных курсов. Образовательный процесс необходимо проводить в очном формате при наличии укрытий. В случае если места на всех не хватает, то посещать пары студенты могут посменно. В других случаях администрация города самостоятельно принимает решение об обучении в других формах.

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