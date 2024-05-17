На уроках физкультуры дают смотреть видео: родители украинских школьников рассказали, с какими проблемами столкнулись дети из-за онлайн-обучения

Сейчас более 600 тысяч детей учится дистанционно, а около 300 тысяч в смешанном формате из-за полномасштабной войны России против Украины. Даже те ученики, которые посещают школу, из-за частых воздушных тревог, лишаются возможности полноценно быть на уроках. В том числе и потому, что во многих учебных заведениях укрытия рассчитаны только на то, чтобы вместить школьников, а не проводить образовательный процесс.

Родители украинских детей рассказывают, что онлайн-обучение влияет не только на успеваемость, но и отражается на заинтересованности, усвоении знаний и проявлении себя. В частности, некоторые из них поделились, что ученикам на занятиях по физкультуре могут показывать видео по спортивным состязаниям, после чего им нужно отвечать на вопросы, сообщает издание texty.org.ua.

Так, одна из мам поделилась, что ее сын занимается гандболом и вместе со своей командой на всеукраинском чемпионате занял четвертое место. Однако молодой человек получил за семестр девять баллов по физкультуре. По словам женщины, дистанционные занятия по этой дисциплине не имеют ничего общего со спортом.

Видео дня

"На занятиях по физкультуре ученикам дают смотреть какие-то видео по спортивным соревнованиям, а потом они отвечают на вопросы. Фото сына повесили в школе, им гордятся, он привез в школу кубок, но учитель по физкультуре говорит, что он ничего не умеет. Его просто не видят", – делится женщина.

Она рассказывает, что на некоторых онлайн-занятиях детей просят выучить, кто из спортсменов и когда выигрывал на разных соревнованиях. Мама школьника считает, что дистанционные уроки физкультуры лучше вообще отменить.

Жалуются на такой формат обучения и другие родители. В частности, сетуют, что дети много материала вынуждены учить самостоятельно с привлечением взрослых или репетиторов. По словам одной из мам, онлайн-уроки – это не обучение, ведь учителя часто просто публикуют задания для самостоятельной проработки и просят отправить готовые ответы.

Из-за того, что страдает качество обучения, родители встревожены будущими успехами детей. В частности, переводом в следующий класс или сдачей экзаменов.

У тех учеников, которые учатся в смешанном формате, тоже есть определенные проблемы. Так, мама четырехклассницы рассказывает, что на уроках рисования и труда детям посылают видео, чтобы они повторили картину или изделие. Однако, по ее словам, материалы не предназначены для школьников, поэтому им тяжело даются такие задания.

Психолог Ирина Королец отмечает, что в старших классах дети могут сами справиться с таким опытом, однако младшим ученикам нужно объяснение материала. Кроме того, она уверяет, что учитель должен поддерживать зрительный контакт со школьниками, так что чем меньше ребенок, тем разнообразнее должен быть процесс.

Королец говорит, что школьникам важна социализация, а онлайн этому не способствует. Кроме того, дистанционные уроки могут влиять также на качество сна, осанку, остроту зрения, питание и т.д. Это еще один момент, когда взрослым нужно уделять больше внимания детям. Она уверяет, что систему образования нужно адаптировать под нужды детей, учитывая недосыпание из-за обстрелов или других переживаний, связанных с полномасштабной войной.

Однако, по словам психолога, есть дети, которым онлайн-обучение пойдет на пользу. Например, те, которые смогли выехать с горячих точек или школьникам с тревожностью и тем, кому легче наедине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько детей в Украине учатся онлайн и какой предмет "провис" больше всего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!