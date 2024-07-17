Не будут готовы: образовательный омбудсмен назвал главную проблему начала учебного года в августе

Украинские школьники и их родители могут быть не готовы к началу учебного года в августе, ведь значительная часть семей планирует отпуск и оздоровление школьников именно на этот месяц. По словам Уполномоченного по защите образовательных прав Сергея Горбачева, если бы решение о переносе старта уроков было принято в апреле-мае, возможно большинство семей смогло скорректировать свои планы.

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Об этом Горбачев написал в Facebook. Он также назвал другие вызовы, с которыми могут столкнуться участники образовательного процесса.

В частности, не менее важной проблемой могут стать отпуска педагогов, которые длятся 56 дней. Ведь обычно учителя еще работают в июне, поэтому выходят из отдыха в середине августа. Однако каждой школе нужно время на подготовку к учебному году. В случае, если уроки начнутся раньше, у работников образования не будет такого времени. Таким образом, часть предметов может не проводиться для учеников.

В то же время, согласно законодательству, учителей нельзя отозвать раньше из отпуска. Это можно сделать только для:

отвод стихийного бедствия;

производственной аварии или немедленного устранения их последствий;

предотвращение несчастных случаев;

простоя;

гибели или порче имущества предприятия, учреждения, организации.

Однако, в таком случае, работник должен дать согласие на отзыв его из отпуска, а начало учебного года под эти причины не подпадает.

"Отозвать раньше – это нарушить трудовое законодательство. Такая же норма содержится в статье 12 Закона Украины "Об отпусках". У обществ, учебных заведений и педагогов нет времени для подготовки к началу учебного года раньше 1 сентября. В части учебных заведений продолжаются ремонтные работы, которые планируют завершить в августе, а затем учебное заведение необходимо подготовить к приему детей. Ускорить ремонтные работы в большинстве случаев невозможно, учитывая нехватку работников строительной отрасли в условиях военного положения", – говорится в пояснении.

Кроме того, для того, чтобы выяснить, нужно ли начинать учебный год раньше, общинам и учебным заведениям необходимо провести опрос среди родителей. А сейчас его делать поздно, уверяет Горбачев. В то же время, длительный процесс требует оформления документов накануне начала занятий. Не все школы могут внести необходимые изменения до августа.

Образовательный омбудсмен отметил, что своевременное принятие решений и коммуникация с педагогами играет важную роль в принятии решений. В то же время важно соблюдать права участников образовательного процесса.

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