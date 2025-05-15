ВишИванка или вышивАнка? Как правильно говорить на украинском: вы будете удивлены

Каждый третий четверг мая на улицах городов Украины можно увидеть максимум людей в вышитых рубашках. Страна празднует День вышиванки – в 2025 году он выпадает на 15 мая.

Видео дня

Но задумывались ли вы, как правильно поставить ударение в слове "вышиванка"? Ведь часто можно услышать, как говорят, выделяя как второй слог, так и третий. Языковеды утверждают, что не ошибается никто, однако если говорить слово "вишиваний", то правильно только ударение на букву "и" во втором слоге и никак иначе.

"І вишИванка , і вишивАнка – правильно. Но только виш И ваний", – пишет редактор Ольга Васильева на своей Facebook странице и добавляет, что в известной песне"І рушник вишивАний на щастя, на долю дала" ударение ошибочное.

Языковед Александр Авраменко в своем видео на YouTube также подтверждает это правило украинского правописания:

"Запомните, это слово можно подчеркивать двояко – и вышИванка, и вышивАнка, поэтому выбирайте именно тот вариант, который вам больше нравится. А вот слово "вишИваний" имеет ударение только на "И"", – объясняет филолог.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал 10 самых трудных ударений украинского языка. Есть 10 слов, в правильности ударений которых ошибки встречаются чаще всего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!