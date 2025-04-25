Почти все говорят неправильно: 10 самых сложных ударений украинского языка

Анна Боклажук
Моя Школа
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Почти все говорят неправильно: 10 самых сложных ударений украинского языка

Многие украинцы довольно часто совершают ошибки в ударении слов. Кто-то по незнанию, кто-то – из-за местного диалектизма.

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Однако есть 10 слов, в правильности ударений которых ошибки встречаются чаще всего. Украинская учительница из Харькова Наталя Сорокина на своей странице в Instagram назвала их и рассказала, как легче запомнить, где нужно ставить ударение.

10 самых тяжелых ударений в украинском языке есть в следующих словах:

  • Асиметрія
  • Вантажівка
  • Вишиваний
  • Дано
  • Жалюзі
  • Заставка
  • Люстро
  • Проміжок
  • Піцерія
  • Чарівний

Учительница объясняет, что в слове "асиметрія" ударение надо ставить на последний слог, а в слове "вантажівка" на третий слог (букву "і") и подсказывает стишок, с помощью которого легче будет запомнить: беру вантажівку, бо їду в мандрівку.

В слове "вишиваний" ударение будет на второй слог – рушник вишиваний, а в слове "дано" - на первый: дано –рано.

Слово "жалюзі" французского происхождения, поэтому упор на последний слог – жалюзі. В словах "заставка" и "люстро" ударение ставится на первый слог. А вот в слове "проміжок" – на второй (на букву "і").

"Чтобы легче запомнить, используйте рифму "проміжок між ліжок" ", – говорит эксперт.

Последними двумя словами в списке есть "піцерія" с ударением на второй слог, и "чарівний" – с ударением на последний слог.

Почти все говорят неправильно: 10 самых сложных ударений украинского языка

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