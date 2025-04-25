Почти все говорят неправильно: 10 самых сложных ударений украинского языка

Многие украинцы довольно часто совершают ошибки в ударении слов. Кто-то по незнанию, кто-то – из-за местного диалектизма.

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Однако есть 10 слов, в правильности ударений которых ошибки встречаются чаще всего. Украинская учительница из Харькова Наталя Сорокина на своей странице в Instagram назвала их и рассказала, как легче запомнить, где нужно ставить ударение.

10 самых тяжелых ударений в украинском языке есть в следующих словах:

Асиметрія

Вантажівка

Вишиваний

Дано

Жалюзі

Заставка

Люстро

Проміжок

Піцерія

Чарівний

Учительница объясняет, что в слове "асиметр і я" ударение надо ставить на последний слог, а в слове "вантаж і вка" на третий слог (букву "і") и подсказывает стишок, с помощью которого легче будет запомнить: беру вантаж і вку, бо їду в мандр і вку.

В слове "вишиваний" ударение будет на второй слог – рушник виш и ваний, а в слове "дано" - на первый: д а но –р а но.

Слово "жалюзі" французского происхождения, поэтому упор на последний слог – жалюз і . В словах "з а ставка" и "л ю стро" ударение ставится на первый слог. А вот в слове "пром і жок" – на второй (на букву "і").

"Чтобы легче запомнить, используйте рифму "пром і жок між л і жок" ", – говорит эксперт.

Последними двумя словами в списке есть "піц е рія" с ударением на второй слог, и "чарівн и й" – с ударением на последний слог.

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