Почти все говорят неправильно: 10 самых сложных ударений украинского языка
Многие украинцы довольно часто совершают ошибки в ударении слов. Кто-то по незнанию, кто-то – из-за местного диалектизма.
Однако есть 10 слов, в правильности ударений которых ошибки встречаются чаще всего. Украинская учительница из Харькова Наталя Сорокина на своей странице в Instagram назвала их и рассказала, как легче запомнить, где нужно ставить ударение.
10 самых тяжелых ударений в украинском языке есть в следующих словах:
- Асиметрія
- Вантажівка
- Вишиваний
- Дано
- Жалюзі
- Заставка
- Люстро
- Проміжок
- Піцерія
- Чарівний
Учительница объясняет, что в слове "асиметрія" ударение надо ставить на последний слог, а в слове "вантажівка" на третий слог (букву "і") и подсказывает стишок, с помощью которого легче будет запомнить: беру вантажівку, бо їду в мандрівку.
В слове "вишиваний" ударение будет на второй слог – рушник вишиваний, а в слове "дано" - на первый: дано –рано.
Слово "жалюзі" французского происхождения, поэтому упор на последний слог – жалюзі. В словах "заставка" и "люстро" ударение ставится на первый слог. А вот в слове "проміжок" – на второй (на букву "і").
"Чтобы легче запомнить, используйте рифму "проміжок між ліжок" ", – говорит эксперт.
Последними двумя словами в списке есть "піцерія" с ударением на второй слог, и "чарівний" – с ударением на последний слог.
Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно говорить по-украински: стосунки чи відносини? И почему эти слова путают почти все.
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