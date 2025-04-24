Как правильно на украинском: 'стосунки' или 'відносини'? Эти слова путают почти все

В украинском языке есть немало слов, которые, казалось бы, имеют одинаковое значение, но все же их часто используют неправильно. Такая ситуация происходит и со словами "стосунки" и "відносини".

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А еще есть такий вариант как "взаємини". Так как и когда правильно говорить то или иное слово и какая между ними разница, читайте в материале OBOZ.UA.

Как объясняет редактор Юлия Мороз, "стосунки" – это личные связи между людьми. Иногда это слово используется для описания обозначения связей между абстрактными понятиями, между государствами или между различными организациями. А "відносини" – употребляют в отношении людей, общества, коллектива.

По словам филолога Александра Пономарива, слово "відносини", как правило, используют в общественно-политическом значении: международные відносини, экономические відносини.

Также эксперты уверяют, что если речь идет только о взаимосвязи между людьми, то лучшим вариантом будет использовать слово "взаємини".

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