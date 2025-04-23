Почему на украинском нельзя говорить 'моє день народження': часто совершают две ошибки

Подавляющее большинство украинцев допускает ошибку в написании словосочетания "моє день народження". Вторую погрешность часто можно заметить в поздравлении кого-то с этим прекрасным днем – многие пишут слово "день" с заглавной буквы.

Видео дня

Согласно действующему правописанию, это ошибки, ведь правильно говорить "мій день народження", а само слово "день" не нужно писать с заглавной буквы. OBOZ.UA рассказывает больше об этих ошибках, ссылаясь на YouTube-каналы учительницы украинского языка из Днепра Светланы Чернышевой и известного языковеда Александра Авраменко.

"В словосочетании "день рождения" – главное слово "день" мужского рода, а не "рождение" – среднего, поэтому говорим правильно: "У мене був день народження" и "Мій день народження", – объясняет учительница в своем видео, почему неправильно использовать слово "мое".

Что же касается слова "день" с заглавной буквы, то, по словам Авраменко, в действующем правописании указано, что с заглавной буквы нужно писать названия исторических событий, праздников и знаменательных дат.

"Вряд ли день рождения человека – это государственный праздник или знаменательная дата", – говорит языковед и добавляет, что слово "день" нужно все же писать со строчной буквы.

Однако, по словам Авраменко, если вы хотите подчеркнуть свое уважение к приветствующему человеку, вы можете написать "День" с заглавной, использовав это как стилистический прием.

Напомним, что ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно называть людей с инвалидностью и почему нельзя говорить "инвалид".

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