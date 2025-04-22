Никогда не говорите 'инвалид': как правильно называть людей с инвалидностью

Корректная терминология – это очень важно. Называть людей с инвалидностью термином "инвалид" – неправильно, ведь это – устаревший советский термин с отрицательным контекстом.

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Единственным правильным термином сегодня является "человек (лицо) с инвалидностью". Почему корректно именно так, разбирался OBOZ.UA.

Эксперты объясняют, что этот термин не затрагивает достоинства, ведь инвалидность – это второстепенный фактор, который не может влиять на восприятие человека как личности.

"Инвалидность – это только один из признаков человека, при этом он может быть чьей-то женой, дочерью, сыном или братом, с темными или рыжими волосами, профессионалом по какому-то делу, спортсменом, с кучей достижений и т.д. Поэтому корректно в таком случае придерживаться принципа "person first language", то есть помнить, что на первом месте всегда человек, а уже потом его признак, если это необходимо указать", – пишут на сайте "Без барьеров".

Также они объясняют, почему не правильно использовать термин "ограниченные возможности", хотя именно его очень часто можно услышать как замену слова "инвалид". Но он тоже некорректен, ведь у каждого человека есть какие-то ограниченные возможности, например, физические – человек не способен поднять 500 кг веса или пробежать 300 км без перерыва.

Кроме того, следует отметить, что именно "лицо с инвалидностью" является термином, который утвержден на официальном уровне. В январе 2018 года действующий президент Украины подписал закон об исключении из украинского законодательства и употреблении термина "инвалид". Он был заменен на "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью", "лицо с инвалидностью с детства" и "человек с инвалидностью в результате войны", в зависимости от того, о ком идет речь.

Также добавляем видео от основателя общественной организации Доступно.UA Дмитрия Щебетюка, в котором он в саркастической форме объясняет, как правильно называть людей с инвалидностью.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно на украинском называть скопления автомобилей на проезжей части: Корки, пробки или затори? Правильный вариант только один.

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