'Корки', 'пробки' или 'затори': как сказать по-украински? Правильный вариант только один

В разговорном украинском языке, особенно когда едешь в автомобиле или общественном транспорте по загруженной дороге, часто можно услышать такие слова, как "корки", "пробки" или "затори". Но филологи говорят, что два из этих определений неправильны.

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По словам языковеда Александра Авраменко, единственным вариантом, как назвать скопление автомобилей на проезжей части, может быть только слово "затор". Об этом он рассказал в одном из своих видео по экспресс-урокам украинского языка.

Если посмотреть определение слова "корок" в словаре украинского языка, то там описаны три значения:

кора дерева,

затычка для вина из такой коры,

каблуки или платформа на обуви.

Слово "пробка" тоже следует использовать в значении "затычки разного назначения", а для описания усложненного движения транспорта правильно говорить только "затор".

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