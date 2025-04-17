'Добрий ранок!' или 'Доброго ранку!: как правильно здороваться на украинском

По мнению большинства языковедов, единственной правильной формой приветствия на украинском языке является "Доброго ранку". Однако редактор Ольга Васильева считает, что на самом деле можно использовать оба варианта.

Видео дня

На своей странице в социальной сети Facebook редактор пишет, что приветственную формулу "Добрий ранок!" можно смело употреблять по аналогии с такими же в именительном падеже "Добрий день!" и "Добрий вечір!". А все три приветственных варианта в родительном падеже ("Доброго ранку!", "Доброго дня!" та "Доброго вечора!") образованы без надобности.

В своем сообщении госпожа Васильева объясняет, что форма в родительном падеже стала нормативной в ХХ веке.

"Это можно проследить по словарям. Интересно и то, что формы "Добрий ранок!" тоже когда-то не было. Крестьяне здоровались только "Добрий день!" и "Добрий вечір!" ", – говорит она и добавляет примеры из словарей:

В словаре Гринченко (1909) есть только "добри‌вечір", "добри‌день" и "добри‌досвіток" (приветствие на рассвете).

В русско-украинском академическом словаре Крымского и Ефремова (1924–1933) есть "добридень", "добривечір", "добраніч", "на добраніч", а "доброго ранку" представлены с примечанием "только у интеллигентов".

В русско-украинском фразеологическом словаре 1927 г. В. Подмогильного и Е.В. Плужник присутствует "Доброе утро!", которое переведено только как "Добрий ранок!" (которое сейчас считают ошибочным), а "Доброго ранку!" нет.

В русско-украинском словаре постоянных выражений 1959 г. И. Вырган, М. Пилинской подаются обе формы: "Доброго ранку!" и "Добрий ранок!".

Также эксперт приводит примеры, когда форма "Добрий ранок" использовалась в произведениях классиков.

Далее она заключает, что утверждение, что форма "Добрий ранок" ошибочная, не имеет под собой почвы. Более того, она, вероятно, возникла еще раньше, чем "Доброго ранку!" (Словарь Плужника и Подмогильного 1927 года).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти все говорят неправильно: слова "Великодень", "паски" і "писанки".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!