Почти все говорят неправильно: что не так с 'Великоднем', 'пасками' и 'писанками'

Большинство украинцев, употребляя слова "Великодень", "паска" чи "паски" и "писанки" допускают ошибки. Редактор Ольга Васильева рассказала, как правильно ставить ударения в этих словах.

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На своей странице в социальной сети Facebook эксперт показала, на какую букву и в каком случае нужно ставить ударение. Ведь он меняется в зависимости от склонения слов.

"Перед Вели́коднем, после Вели́кодня, но: велико́дній, велико́дня, велико́днє, велико́дні", – пишет Васильева и добавляет, что если вы говорите о выпекании, то "печут паски́", но когда речь идет лишь о количестве этой выпечки, то тогда – две, три четыре па́ски.

Также редактор напомнила о правильном ударении в словах "писанки́" и "крашанки́": если корзина из "писанка́ми" и "крашанка́ми", то ударение на вторую "а", но если две, три, четыре – то на первый слог: "пи́санки" і "кра́шанки".

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