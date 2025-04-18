Никогда не говорите 'з наступаючими святами': как правильно поздравлять с Пасхой на украинском

Одним из самых распространенных поздравлений с праздниками на украинском является фраза "з наступаючим". Однако на самом деле это языковая ошибка и калька с русского.

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Накануне Пасхи все чаще на улице можно услышать "з наступаючою Паскою", но это является прямым переводом "с наступающей Пасхой" и не соответствует нормам украинского языка. Сегодня OBOZ.UA разбирался, как поздравлять с этим праздником правильно.

Как объясняют филологи, слово "наступаючий" в таком контексте не присуще украинскому языку. Следует говорить "прийдешній", что грамматически правильно.

То есть, если вы хотите поздравить кого-то с Пасхой в канун праздника, то можно сказать: "З прийдешнім Великоднем!" или "Вітаю з наближенням Великодніх свят!"".

Однако некоторые языковеды также указывают на то, что традиционно украинцы поздравляли друг друга с приближением праздников приветствиями без дополнительного признака:

"Щасливого Великодня!"

"Світлого свята!"

"Веселих Великодніх свят!"

"З Великоднем!"

По их мнению, даже грамматически правильное "з прийдешнім", не традиционно для украинского языка, а лишь попытка заменить русское слово "наступающий".

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о том, что большинство украинцев, употребляя слова "Великодень", "паска" чи "паски" і "писанки" допускают ошибки. Редактор Ольга Васильева рассказала, как правильно ставить ударения в этих словах.

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