Ангел или янгол? Какая разница между этими словами и как сказать правильно на украинском

В украинском языке есть много слов-синонимов, однако не всегда можно понять, не суржик ли это. Например, такая ситуация со словами "янгол" и "ангел". Многие украинцы считают, что последнее является русизмом, однако на самом деле это не так.

Как пишет сайт slovnyk.ua, именно "ангел" является более часто используемым словом, особенно в теме религии. Однако в повседневных разговорах все же чаще используют именно "янгол".

Как религиозный термин слово "ангел" описывает сверхъестественного посредника между богом и людьми, задача которого выполнять божью волю или защищать человека от зла. Тогда как в повседневной жизни, это скорее описание доброго или милого человека, или ребенка.

Стоит отметить, что "ангел" имеет греческое происхождение, тогда как "янгол" – славянское. То есть, можно сделать вывод, что они оба обогатили украинский язык, их можно использовать и не волноваться, что это русизм.

