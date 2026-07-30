Английский станет обязательным предметом в детских садах с 1 сентября: сколько будет часов и кто может его преподавать

С 1 сентября 2026 года изучение английского языка станет обязательным для детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет), независимо от формы собственности детских садов. Соответствующую инициативу внедряет Министерство образования и науки (МОН).

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Руководители детских садов должны до 14 августа 2026 года предоставить информацию о количестве групп и запланированном кадровом обеспечении для внедрения английского языка. Учреждения также имеют право самостоятельно разрабатывать частичные программы или привлекать специалистов на договорных условиях (например, через онлайн-платформы или договоры с индивидуальными предпринимателями), говорится в соответствующем письме МОН.

Кто может преподавать

На должность учителя английского языка в детском саду могут быть назначены:

Специалисты с соответствующим педагогическим образованием.

Воспитатели, имеющие право преподавать язык по диплому или подтвержденный уровень владения языком не ниже В2 (по шкале CEFR).

(по шкале CEFR). Лица с высшим образованием без педагогического профиля, прошедшие специальную подготовку и имеющие сертификат уровня В2 (Aptis, Cambridge, IELTS и т. п.).

Также допускается работа по совместительству или совмещение должностей с установлением доплаты до 50% должностного оклада.

Главные истории дня

В помощь воспитателям МОН в сотрудничестве с партнерами (British Council, Cambridge University Press) разработало:

• Методическое руководство с практическими рекомендациями по планированию занятий.

• Национальную платформу для профессионального развития педагогов.

• Перечень рекомендуемых образовательных и парциальных программ (например, "Английский язык для детей дошкольного возраста" Куликовой И.А. и Швариной Т.М.).

Должность учителя английского языка вводится из расчёта 0,25 штатной единицы на каждую группу старшего дошкольного возраста. Педагогическая нагрузка на одну группу составляет 4,5 часа в неделю. Обучение не будет ограничиваться только занятиями (рекомендуется 2 раза в неделю). Язык должен интегрироваться в повседневную жизнь: игры, прогулки, режимные моменты и тематические развлечения без использования перевода, чтобы дети усваивали его естественным образом.

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