Английский станет обязательным предметом в детских садах с 1 сентября: сколько будет часов и кто может его преподавать
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С 1 сентября 2026 года изучение английского языка станет обязательным для детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет), независимо от формы собственности детских садов. Соответствующую инициативу внедряет Министерство образования и науки (МОН).
Руководители детских садов должны до 14 августа 2026 года предоставить информацию о количестве групп и запланированном кадровом обеспечении для внедрения английского языка. Учреждения также имеют право самостоятельно разрабатывать частичные программы или привлекать специалистов на договорных условиях (например, через онлайн-платформы или договоры с индивидуальными предпринимателями), говорится в соответствующем письме МОН.
Кто может преподавать
На должность учителя английского языка в детском саду могут быть назначены:
В помощь воспитателям МОН в сотрудничестве с партнерами (British Council, Cambridge University Press) разработало:
• Методическое руководство с практическими рекомендациями по планированию занятий.
• Национальную платформу для профессионального развития педагогов.
• Перечень рекомендуемых образовательных и парциальных программ (например, "Английский язык для детей дошкольного возраста" Куликовой И.А. и Швариной Т.М.).
Должность учителя английского языка вводится из расчёта 0,25 штатной единицы на каждую группу старшего дошкольного возраста. Педагогическая нагрузка на одну группу составляет 4,5 часа в неделю. Обучение не будет ограничиваться только занятиями (рекомендуется 2 раза в неделю). Язык должен интегрироваться в повседневную жизнь: игры, прогулки, режимные моменты и тематические развлечения без использования перевода, чтобы дети усваивали его естественным образом.
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