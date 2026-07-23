'Детей до сих пор учат так писать буквы G, Q и Z?' Тетрадь по английскому языку в начальной школе озадачила сеть

Украинцев удивила тетрадь по английскому языку для учеников начальной школы. В частности, одна из мам, Екатерина Гончаренко, обратила внимание на то, как детей учат писать буквы G, Q, F, Z.

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В посте в Threads женщина отметила, что часто общается с носителями английского языка и даже они были удивлены написанием буквы Z. По ее словам, тетрадь издана в 2023 году.

"Родители, у которых сейчас дети учатся в начальной школе, это действительно такое правописание? То есть детей до сих пор учат так писать буквы G, Q, F, Z, например? Я удивляюсь, потому что уже давно общаюсь с пользователями сети и всегда писала букву Z именно так от руки. Они даже переспрашивали, что это за буква. Нам выдали эту тетрадь, и я сейчас в легком шоке (издательство 2023 года)", – написала Гончаренко.

В комментариях откликнулись учителя английского, которые говорили, что сейчас детей учат писать печатными буквами, и этого нет в программе. Также подобного нет и в британской школе. В то же время некоторые отмечали, что полупечатные буквы – это наследие советской системы, которое не нужно современным школьникам.

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"Я даже на украинском языке, в зависимости от настроения и места в строке, буквы "т" и "р" пишу то прописными, то печатными".

"Учительница английского языка. Нет, сейчас мы учим детей писать печатными буквами. Когда я хочу развлечь своих учеников, иногда показываю, как пишутся прописные буквы. Мы пишем ими слова. Но в программе этого нет".

"В Великобритании так в школе не пишут. Пишут обычными буквами".

"Я преподаю в начальной школе, и, нет, такого правописания нету, полупечать. Вот такие буквы могу показать исключительно в развлекательных целях, в программе по правописанию английского языка их нет".

"Никто не использует курсив, это пережиток, все пишут полупечатными буквами, курсив — это наше наследие от советской системы, он не нужен, если, конечно, ребенок не планирует подписывать свадебные открытки".

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