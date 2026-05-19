Что должен знать ребенок по английскому после 1 класса и когда брать репетитора? В сети разгорелась дискуссия

Украинцы устроили дискуссию из-за уровня знаний по английскому языку у учеников по завершению первого класса. Так, одна из мам рассказала, что у ее ребенка уроки проводились три раза в неделю, однако на конец учебного года школьник не умеет читать, не выучил все буквы и знает минимальное количество слов.

В заметке в Threads женщина с никнеймом mythreadsii попросила совета у родителей, стоит ли брать репетитора на лето. К обсуждению присоединились как мамы, так и педагоги, которые поделились собственным опытом.

"Ребенок закончил первый класс, английский был 3 раза в неделю, читать не научился, буквы не все выучил, слова – минимально. Что делать дальше? Записывать на лето на английский? Интересно, какие успехи детей 1го класса, которые учили английский только в школе", – написала мама школьника.

Родители рассказывали, что в первом классе всегда подобный результат, ведь школьники только изучают буквы и как они звучат, а начинать читать они будут учиться уже во втором классе. К тому же, часто дети просто растеряны от нагрузки, поэтому им сложно осваивать всю программу. Репетиторы посоветовали женщине повторять летом то, что дети проходили в первом классе, чтобы подтянуть знания. В то же время многие отмечали, что школа не даст необходимых знаний, поэтому стоит подумать о дополнительных занятиях.

"Отвечу как мама двойни 5,5 лет: мои дети учат только украинские буквы, чтобы уметь читать, а когда это научатся, будем думать об английском. Отвечу как репетитор: ребенок в первом классе имеет хаос в голове относительно букв украинских и английских (потому что пишутся похоже, читаются по-другому) и с этим надо смириться. Во втором классе вообще вполне реально за 2 месяца научить читать ребенка на английском, потому что там он более осознанный".

"Первый семестр дети в основном изучают все устно – учитель учит учеников новым словам, фразам путем разыгрывания диалогов, игр с вопросами – ответами, пением тематических песен, то есть иностранный изучается так же как изучался родной – путем имитации. Со второго семестра к этому добавляется изучение алфавита – по букве, максимум 2 за урок.так, к концу семестра ученики изучают весь алфавит. И только выучив весь алфавит (или, хотя бы несколько согласных и все гласные) учеников можно обучать чтению".

"Я работаю с детьми, и в первом классе всегда такой результат в школе, потому что они играют, что-то интересное делают, но не учатся. А в 3 м классе начнется, тексты учить, диктанты писать и знать минимум 4 грамматические времена. Поэтому мой совет, за лето можно научиться буквам, звукам и чтению. Я об этом еще успеваю параллельно научить понемногу разговаривать, потому что считаю, что это самое главное".

"Если в школе идут по программе НУШ, то 2 класс будет посвящен именно развитию навыков чтения. Но для этого ребенок должен знать алфавит – как буква называется и какой имеет звук. Иначе, во втором классе будет трудно".

"Не катастрофически, но если в программе было изучить весь алфавит и знать четкий перечень слов, то не оставляйте "хвостов" на 2-й класс – там точно легче не будет. Проработайте материал 1-го класса за лето – в игровой форме, с интересными материалами, в темпе ребенка. Еще обратите внимание нет ли трудностей с буквами родного языка – часто это показатель, что внимательнее надо подбирать методы работы".

