'Дети украинским не владеют'. Сеть возмутило решение МОН об обязательном изучении английского языка в детсадах

В Украине с 1 сентября 2026 года станет обязательным изучение английского языка в детсадах для детей в возрасте 5-6 лет. Для организации преподавания иностранного языка в учреждениях дошкольного образования предусмотрено введение должности учителя соответствующей дисциплины.

Об этом сообщило Министерство образования и науки. Следовательно, должность будет вводиться из расчета 0,25 штатной единицы на каждую группу детей старшего дошкольного возраста. Для будущих преподавателей английского разработано Методическое руководство, содержащее практические рекомендации по планированию и проведению занятий в старших группах детсадов.

В документе указано, что профессиональное развитие педагогов должно обеспечиваться через национальную платформу, созданную МОН с учетом международного опыта и современных подходов к раннему изучению языков. Специализированный раздел содержит пять методических секций и 49 учебных материалов общим объемом 30 часов, ориентированных на практическое применение и адаптированных к возрастным особенностям детей дошкольного возраста.

Пользователей сети возмутило такое решение. В частности, под заметкой Освіта.ua они сетовали на то, что многие дети не владеют государственным языком, а также имеют проблемы с прописями и переводом текстов. Кроме того, по мнению украинцев, учебные заведения не имеют преподавателей для проведения таких уроков.

"Дети украинским не владеют, как нужно. Даже в школах все больше детей не произносят звуки родного языка. Сейчас в каждом садике нужны логопеды с младшей группы, а не со средней или старшей".

"С прописями проблема. С украинским – проблема. С переводами прочитанного – ужас. Может начнем с этого?"

"Ничего не изменилось, как раньше навязывали русский, так сейчас навязывают английский".

"Дети с первого класса учат английский, а как не знали так и не знают. Странно, правда?"

"Еще свой родной не знают, а уже чужой будут учить! Так и живем, потому что не хотим знать ничего украинского, то русский был, теперь английский, а где наш язык?"

"Пусть учат родной язык, украинский. Наши дети живут в Украине, а английский чужой язык".

"А специалисты где? Их в школах не хватает! Потому что за тот мизер в школы, садики не пойдут работники фирм, консульств, посольств и т.д.".

