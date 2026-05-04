Ученые назвали идеальный возраст для изучения иностранного языка: когда на самом деле открывается 'золотое окно'

Лучше всего начинать изучать иностранный язык в возрасте 10 лет. Именно в этот период дети смогут достичь его знания на уровне с родным. В то же время благоприятным остается период до 17-18 лет, после чего способность снижается.

Такие данные сообщили исследователи, которые провели опрос среди 670 тысяч людей разного возраста и национальностей, информирует ВВС. Участники отвечали на вопрос, определенные предложения на английском написаны грамматически правильно. Также пользователи указывали свой возраст, как долго учили иностранный, и в каких условиях.

Около 246 тысяч человек, прошедших тест, в детстве говорили только на английском, а остальные были двуязычными. Самым распространенным родными (кроме английского), были финский, турецкий, немецкий, русский и венгерский. Когда исследователи проанализировали данные, то увидели, что лучшая способность изучать грамматику была в детстве, сохранялась в подростковом возрасте, и снижалась во взрослом.

Изучение языка считается легким в детском возрасте и становится все сложнее с возрастом, однако и позже овладение также может дать хороший результат, уверяют исследователи. Они предполагают, что падение способности изучения после 18 лет может быть из-за меньшей пригодности мозга к изменениям и адаптации. Ученые уверяют, что овладение другим языком считается полезным для мозга и даже может задержать развитие деменции.

В то же время, украинские лингвисты уточнили, что "золотым окном" для усвоения иностранного языка считается период 4–7 лет. В это время ребенок воспринимает фонетику естественно, без акцента, а игровая форма не создает дополнительного стресса. Согласно исследованиям специалистов в области нейропластичности, раннее развитие речи напрямую связано с интеллектом в старшем дошкольном возрасте.

Обучение общению на иностранном языке, то есть формирование иноязычного динамического стереотипа основывается на уже сформированном динамическом стереотипе родного языка – на речи на родном, которое, по данным психологов, у ребенка 5-6 лет уже достаточно развито.

