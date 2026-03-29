'Я учительница и я против таких сложных заданий!' Сеть шокировала программа английского языка для 1 класса

Украинцев шокировала программа по английскому языку для 1 класса. В частности, их удивило, что первоклассники должны прочитать текст, хотя они еще до конца не изучили украинский язык, чтобы делать это на иностранном.

На этом отметила мама первоклассника в заметке в TikTok. Ее возмутило, почему в начальной школе дети учатся по такой сложной программе.

"Дали нам это задание. Ребенок в первом классе должен прочитать это и обозначить. Ребенок, который выучил меньше половины букв, должен прочитать это. Как? Я этого не понимаю", – удивилась женщина.

Пользователи сети разделяют взгляды мамы первоклассника. В частности, некоторые из учителей, которые присоединились к комментариям, отметили, что против подобных сложных задач в начальной школе, ведь все, что должны делать дети в этот период – это учиться читать. Однако, очень часто, ученики не знают алфавита, а уже должны выполнять какие-то упражнения, тогда как педагоги обычно гонятся за программой от которой немного пользы в таком случае. К тому же, украинцы отмечали, что в первом классе не должно быть домашних заданий.

"Полностью вас поддерживаю. Учу детей сначала буквам, составлять и читать минимальные слова, и дальше все слова и предложения для разговора. Когда ребенок видит слово Hello! и может его прочитать – понимает его и запоминание 100%".

"Начнем с того, что в 1 классе домашних заданий не должны задавать. В 1 классе дети слушают, произносят слова, буквы называют и обводят, не читают. Это по программе НУШ".

"Тоже учила в школе по этому учебнику. Ужас! Книги для носителя языка, а не для детей, изучающих его как иностранный".

"Я как репетитор могу сказать, что программа для изучения не корректно и не логично составлена, ведь можно деток научить реально английскому по структурированной программе, а не по отдельным заданиям, которые между собой не сочетаются".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители украинских школьников поделились криком души из-за учебника по математике для 5 класса.

