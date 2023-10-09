Английский язык в Украине: как популяризировать и заинтересовать школьников. Советы экспертов

Согласно результатам опроса социологического Центра Разумкова лишь немногим более 1% украинцев владеют английским языком, а около 44% вообще его не знают. Такие последствия вызваны подходом к изучению языков в школе и культуре использования их в повседневной жизни, пояснил основатель образовательной платформы Next Generation Bussines School Николай Скиба.

В своем комментарии Суспільному он отметил, что в школах до сих пор используют систему, которая предусматривает изучение иностранного языка для того, чтобы отвечать на экзаменах, а не для того, чтобы на нем общаться. По его словам, в первую очередь следует изменить методику преподавания предмета и литературу, которую используют в учебных заведениях.

"Возможно, на первых этапах нужно адаптировать соответствующие Оксбриджский и Кембриджский учебники, взаимодействовать с British counsill и использовать их методики учебных занятий. Тогда нужно поощрять прямую коммуникацию с коллегами, коммуникация школ, подобными школами в других странах, где можно общаться по-английски, можно думать над организацией совместных учебных занятий", – отметил эксперт по вопросам образования.

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Он добавил, что самое главное – давать ученикам цель для изучения иностранного, ведь это стимулирует эффективность обучения. Также Скиба рекомендует учить на английском общие предметы, такие как физика, химия, математика. По его словам, знание этих дисциплин на другом языке поможет тем школьникам, которые планируют связать профессию с отраслью науки, цифровыми технологиями и другими.

Эксперт образовательной отрасли рекомендует использовать для изучения английского языка практические задачи, например, давать ученикам возможность создавать совместные проекты на уровне школы.

Также следует поощрять развитие языковых клубов в Украине, что должно предусматривать более широкий формат, например, при библиотеках, кинотеатрах или киноклубах, а не только частными инициативами. По его словам, такие ячейки в стране есть, однако их очень мало.

Инна Улитко, руководитель учебно-методического отдела школы английского языка соглашается со Скибой, говорит, что самое главное – понять цель, для чего нужен этот иностранный, и определить временной промежуток. Может быть и потребность в туризме, а может быть для обучения и работы, однако ее нужно знать.

"Когда мы четко видим цель, можем определять определенные шаги, как двигаться дальше. Однако выучить язык через несколько недель невозможно", – отмечает Улитко.

Она добавляет, что такие обещания от языковых курсов чаще всего приводят к разочарованию и желанию закончить обучение, от которого нет ожидаемого результата. По ее словам, чтобы изучить иностранный с уровня А1, А2 до В1, нужно как минимум 200 часов.

Эксперт по языку отмечает, что в условиях системности и регулярности можно добиться успеха. Для этого нужно, как минимум составить график изучения английского, это должно быть минимум 2-3 занятия в неделю.

Еще один простой совет от руководительницы школы английского языка – это создание языковой среды. Хотя в Украине найти его не так просто, но с помощью гаджетов эту задачу можно облегчить, ведь сейчас общаться можно и онлайн с носителями. Также она отметила, что у школьников есть возможность бесплатно пользоваться украинскими платформами для изучения и повторения языка.

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