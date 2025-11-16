'Английский язык – 12 баллов, геометрия – 1'. Мама украинской школьницы обратилась к сети с криком души

Мама украинской семиклассницы Оксана Сибидло поделилась криком души относительно обучения своей дочери. Так, женщина отметила, что ее дочь ходит к репетиторам, однако избегает работы в школе.

В заметке в Тhreads Сибидло рассказала, что девочка имеет 12 баллов по английскому, однако получает единицы по геометрии. Мама школьницы обратилась к родителям с просьбой объяснить, как они мотивируют своих детей к учебе.

"Как вы мотивируете своих детей к учебе? Вопросов к родителям, чьи дети сами учатся, не имею. Моей 12 лет, 7 класс, и это чем дальше – тем хуже. Ограничения, контроль, добрые слова, разговоры – ничего не работает. Обманывает филигранно, избегает работы максимально. Девочка не глупая. Чтобы вы понимали уровень оценок: английский 12, геометрия 1. Ходит к репетитору по математике, но в школе не работает. Учитель как учитель, завуч школы, не мед, но и не все плохо", – написала Оксана.

Украинцы рассказали о своем опыте воспитания и обучения подростков. Большинство из них согласились с мамой семиклассницы и указали, что именно в это время у детей происходит какой-то странный период, во время которого ребята перестают учиться. Родители посоветовали женщине "пережить" это время и заверили, что со временем ситуация изменится.

"6-7 класс – это жесть .Мой очень спокойный, ответственный и старательный сын просто выпал на этот период. Когда видела на телефоне имя классного руководителя, уже начинал дергаться глаз. Перерос. В 8-м словно проснулся, снова начал учиться, оценки улучшились. Поэтому не имею другого совета кроме как пережить".

"Мой старший в 7 классе. Тоже ничего учить не хочет. Плюс в Польше домашки как таковой нет. И вот мой ходит и бухтит: "Я после 8-го пойду в техникум!" Я такая: "Ага, с твоими трояками и 1 по польскому можешь только просто уйти из школы. Надеюсь, его попустит. Реально 11-13 лет – это капец, а не возраст".

"Сын 12 лет, 7-й класс. Аналогичная ситуация. Прошлый год почти отлично, в этом году 50% уроков на 3-5 баллов 🙄 Вранье на каждом шагу, по любому вопросу. Просто не делает, хотя может и знает. Жду... надеюсь отпустит".

