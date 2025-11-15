'В ответ видишь пустой взгляд...' Учитель географии из Киева назвал свое самое большое разочарование в работе

Учитель географии из Киева Андрей Уткин рассказал о своем самом большом разочаровании в работе. По его словам, самым тяжелым становится не куча документов, которую нужно заполнять для галочки, не зарплата или моббинг. Самым большим разочарованием становится равнодушие школьников к предмету.

В заметке в Тhreads Андрей отмечает, что сложнее всего видеть пустые взгляды детей, после того, как педагог преподает с душой, ищет подход и "горит" своим предметом. Иногда, отмечает учитель, даже и взгляда невозможно дождаться, а вся подготовленная информация для кого-то становится не нужной.

"Что меня больше всего разочаровывает в работе учителем? Не тонны макулатуры, которые приходится заполнять просто ради галочки. Не эйджизм или моббинг, которые иногда случаются в школах. И даже не заработная плата. Больше всего меня убивает равнодушие учеников к предмету. Когда ты преподаешь с душой, ищешь подход, горишь – а в ответ видишь пустой взгляд. А порой и взгляда не дождешься. Такое бывает нечасто, но каждый раз больно. Именно тогда понимаешь: все, во что ты вложил частичку себя, для кого-то – бесполезно", – пишет Андрей Уткин.

Коллеги учителя также поделились своими наблюдениями и тем, что им болит во время обучения детей. Так, некоторые рассказали, что многие школьники равнодушны к знаниям, даже если это дополнительные занятия. Значительная часть учеников не выполняют домашнее задание или даже позволяют себе хамство.

"Меня добивает равнодушие и хамство. Прийти в класс, где ни один ученик не выполнил дз. А некоторые еще и пробует на голову лезть. Уходить не хочется. Поэтому теперь у меня 8 часов вместо ставки и руководства".

"Я работаю репетитором, родители за одно занятие платят 500 грн и как вы думаете выполняют ли дети домашнее? Нет. Родителям просто безразлично, хотя я повторяю насколько это важно, потому что не будет хорошего результата, но в конечном итоге, если у ребенка плохие успехи, то кто виноват? Репетитор".

"Согласен с каждым словом. Ты готовишься: презентации, фильмы, интересные факты, игры на уроках, куча упражнений, разжевываешь все до мелочей, а в ответ получаешь файл с домашней работой по украинскому под названием "го@но". (У нас дистанционка), то хочется после такого что-то готовить?"

