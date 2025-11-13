'Можно ли пересмотреть оплату?' Просьба мамы школьницы, которая не могла учиться онлайн из-за блэкаута, вызвала дискуссию в сети

В социальной сети Тһгеԁѕ возникла дискуссия из-за того, что мама школьницы попросила пересмотреть стоимость онлайн-занятий для дочери. Так, женщина отметила, что у них выключают свет по 7 часов подряд дважды в день, поэтому 14 часов они находятся в блэкауте, из-за чего девушка не может подключаться к уроку.

Под сообщением, которое выложили на странице одной из онлайн-школ, было указано, что согласно договору, в случае пропуска урока он не переносится, а предоставляется запись занятия. Часть украинцев удивила такая просьба во время четвертого года полномасштабной войны в Украине, ведь за это время можно было бы хотя бы минимально подготовиться к подобным случаям.

"В связи со сложной энергетической ситуацией и длительными отключениями электроэнергии, у меня назрел вопрос. Можно ли как-то пересмотреть оплату? Моя дочь сегодня не сможет присоединиться, потому что отключение длится по 7 часов два раза в сутки (14 часов мы без связи). Пока неизвестно, как будет дальше", – говорится в сообщении мамы школьницы.

В то же время некоторые из пользователей соцсети указывали на то, что не всегда можно подготовиться к проведению онлайн-урока, ведь могут не совпадать графики или не успеть все зарядить. Некоторые из педагогов поделились, что стараются в таком случае переносить занятия на взаимоудобное время.

"Я думаю, не одна эта девочка имеет подобную проблему. Возможно, следует пересмотреть график. Но если ситуация только у одного ребенка, то или родители соглашаются на запись, или до свидания".

"Действовать согласно условиям вашего договора – предоставить ребенку все необходимые материалы для обучения в асинхронном формате: запись занятия, конспекты, домашние задания и поддержку преподавателя в рабочие часы".

"Как репетитор, сотрудничающий со школой (кроме собственных учеников), всегда лояльна и переношу на взаимоудобное время. Но это трудно, потому что вот например мой график отключений на завтра и заряд ноута + бесперебойника + павербанки и т.д. никак не спасают".

