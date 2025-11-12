'Я вижу, ребенком не занимаются'. Высказывания педагога с 30-летним стажем вызвали бурную дискуссию в сети

Украинская мама мальчика Татьяна Нагорная поделилась случаем, который произошел с ее сыном. Так, она отдала ребенка на подготовительные к школе занятия, куда ходили и другие дети. После первого урока учительница, которая имеет 30 летний стаж, сказала женщине, что мама не занимается сыном, хотя видела их впервые.

В заметке в Тhreads Нагорная также рассказала, что мальчика систематически обзывали в классе "очкариком", а педагог никак не реагировала на такие ситуации. Кроме того, учительница также при всех родителях и детях указала ему доделать задание, потому что он один не закончил. Женщина обратилась педагогов и пользователей соцсети спрашивая совета.

"Дорогие мои педагоги особенно учителя начальных классов. Объясните, пожалуйста, "непутевой" маме (по версии учительницы, к которой ходил мой сын на подготовку к школе): нормально ли, когда твоему ребенку при всех родителях и детях говорят: "Иди доделай задание, потому что все сделали, один ты не сделал" и это происходит систематически? Нормально ли, когда дети в классе обзывают твоего ребенка "очкариком", а учительница делает вид, что этого не слышит? Нормально ли уже с первого занятия сказать маме, которая привела ребенка на подготовку к школе (к педагогу с 30-летним стажем): "Я вижу, ребенком не занимаются", — хотя она не знает ни меня, ни ребенка, потому что видит его впервые на своем уроке?", – написала Нагорная.

По ее словам, учительница намекала ей, что нужно водить сына на индивидуальные платные занятия, потому что в групповых ей сложно работать с ее ребенком.

"Нормально ли намекать маме, что нам нужны индивидуальные занятия за деньги, потому что в групповых "сложно" (ей, не ребенку)? А на все мои замечания услышать, что мои претензии безосновательны, и она будет делать так, "как посчитает нужным" Или, может, я много хочу?", – добавила мама мальчика.

Украинцев возмутила реакция учительницы и они отметили, что такое поведение недопустимо для педагога, а тем, кто имеет 30-40 лет стажа должны уже идти на пенсию. Кроме того, пользователи соцсети подчеркивали и то, что буллинг начинается именно с педагога, если он не реагирует на то, когда происходит травля детей.

"Это не нормально от слова совсем. Человека к которому вы водите ребенка невозможно назвать педагогом, или судя уже по ее стажу работы на пенсию пора и голову пролечить обязательно. Ни один учитель не должен унижать ребенка тем более перед другими детьми, нужно объяснять что все равны, одинаковы и никаких обзываний. Учитель не только должен учить, он формирует "классную семью", среду, где дети учатся работать и расти в коллективе. Поэтому мой совет, искать нового педагога".

"Эти педагоги с 30-40 летним стажем, от таких надо бежать, они все еще тех старых правил и для них унижать ребенка и делать из родителей идиотов – то норм".

"Все эти случаи говорят о том, что проблема буллинга начинается с учителя. И такое складывается впечатление, что учитель не понимает для чего он здесь".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за поведения учителей и репетиторов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!