'Не надо рассказывать о своих детях, брате и акробате'. В сети возникла дискуссия из-за поведения учителей и репетиторов

Украинка Алина с никнеймом skomyna28 указала на проблему современных репетиторов. В частности, она отметила, что педагогам стоит держать профессиональные границы и не рассказывать о своих детях или родственниках.

Об этом женщина написала в заметке в Тhreads. Она также отметила, что не понимала, за что она платит деньги на занятии по немецкому языку и когда сказала репетиторке, что больше не будет посещать уроки, то педагог даже не поинтересовалась почему.

"Уважаемые репетиторы, учителя, пожалуйста, держите на уроках профессиональные границы. Не надо рассказывать о своих детях, брате, свате и акробате", – написала Алина.

"Я хочу выйти с урока немецкого с ощущением выжатого лимона. Этого не происходило, поэтому, не понимала, за что я плачу деньги. И когда написала учителю, что прекращаю заниматься с ней, она даже не поинтересовалась почему. Сказала только: "я замечательный преподаватель", – добавила она.

Украинцы разделились во взглядах относительно такого мнения и часть из них отметила, что ничего плохого в таких разговорах нет. Некоторые из педагогов указывал, что благодаря рассказам о своих родственниках удается объяснить учебный материал. В то же время, некоторые из пользователей соцсети отмечали, что именно ученики спрашивают о подобных подробности из жизни репетиторов.

"А если на примере всех вышеуказанных лиц я могу объяснить часть своего предмета? (Биология/генетика). И еще. Репетитор это услуга. А кто платит, тот и музыку заказывает. Иногда, чтобы заземлиться, не грех 10 минут поговорить о детях, домашних любимцах и т. д. чтобы установить ту человеческую связь с учеником. А иначе как я отличаюсь от читателя лекции с ютуба?"

"Обычно это наоборот. Ученики любят поговорить о своей жизни, новостях, поделиться чем-то. И, если это вписывается в тему, или тайм-коды, или есть время после урока, то почему нет? Меня это не триггерит, а наоборот"

"Зависит от ученика и ситуации. Например, у меня у ученика была тяжелая неделя, даже пару, переезд и т.д. то он захотел поделиться, когда я сказала, давайте учиться таки, то он вообще сказал, у нас еще будут уроки, просто хочу выговориться и поделиться, даже показал новый дом. Человеку надо было, чтобы кто-то выслушал".

