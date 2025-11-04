'Это в педунивере учат лупашить единицы детям?' Мама школьника задала вопрос учителям и получила достойный ответ

Украинская мама школьника Галина Майдюк обратилась к учителям. В частности, она спросила, почему детям ставят единицы, когда они не делают домашнее задание или не работают на уроках.

В заметке в Тhreads женщина удивляется, неужели этому учат в педагогических университетах. Кроме того, она не понимает, действительно ли меняет ученика такой подход, начинает ли он уважать учителя или работать с заданиями. По мнению Майдюк, ребенок начинает еще больше ненавидеть педагога, когда получает от него единицы.

"Вот скажите мне, педагоги по образованию, это вас так учат в педунивере лупашить единицы детям? Не работает ребенок на уроке – единица; не сделал домашку – единица. Есть какое-то доказательство того, что эти единицы меняют ученика и он начинает с уважением относиться к учителю, делать домашки и работать на уроке? Потому что мне эта методика вообще не понятна. Кроме того, что ребенок еще больше ненавидит учителя, других эффектов не вижу", – написала мама школьника.

Украинцев возмутил такой вопрос, они обратили внимание на то, что нужно заниматься воспитанием ребенка, а не сетовать на учителей. Кроме того, чтобы получить один балл, нужно выполнить хоть какую-то работу, поэтому и в этом случае оценка завышена. Некоторые предлагали вернуть практику, когда детей оставляют на второй год.

"Конечно. Каждый факультет проходит единичность на первом курсе. Экзамен, между прочим".

"Лучше бы родителям штрафы лупили и не малые за то, что их дети не работают на уроках и не готовятся к урокам. И уж очень назревает необходимость вводить практику оставлять на второй год. Может так опомнятся и школьники и их родители?"

"Методика проста. Не сделал задание - получил соответствующую оценку. Это причинно-следственные связи. Что каждое действие имеет свои последствия. Так и в жизни".

"Ну, а в университете будут ставить 0. Потому что, 1 еще надо заслужить по 5-балльной шкале".

