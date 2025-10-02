''Кто прав и какой должна быть оценка?'' Украинцы устроили дискуссию из-за задания на уроке алгебры в 7 классе

Мама украинского школьника Надежда Боровенко рассказала, что на уроке алгебры в седьмом классе учительница дала задание пройти тест онлайн и записать решение в тетрадь. Однако ребенок записал только те ответы, которые были самыми сложными, а легкие задачи посчитал устно.

В заметке в Тhreads женщина отмечает, что онлайн-система поставила оценку 9, однако учитель снизил ее до 5, ведь не было всех ответов в тетради. Женщина обратилась к пользователям соцсети с просьбой объяснить, кто в этой ситуации неправ и какая должна быть оценка у школьника.

"У ребенка 7 класс сегодня очень неоднозначная ситуация. Учитель на уроке алгебры дала задание - пройти тест онлайн, но решение записывать в тетрадь. Результат: по тесту система поставила 9, учитель 5 – потому что не все было в тетради. Ребенок: "Да что там записывать? Я в уме посчитал". Записал только то что было более сложное! Но в дневнике стоит 5 а не 9. Кто не прав и какая должна быть оценка?" – написала Боровенко.

Украинцы не поддержали маму и отмечали, что учитель дает задание записывать решения, чтобы увидеть ход мыслей детей. Ведь школьники могут воспользоваться подсказками, например искусственного интеллекта, и просто записать ответы. Кроме того, ученикам нужно не просто ставить галочки, но и понимать как происходит решение, ведь это один из тех навыков, который понадобится в жизни.

"Попросили записать в тетрадь, надо все записать. Я тоже не принимаю домашнюю работу, которая была сделана в уме или напечатана на каком-то листочке. Учитель хочет видеть ход мыслей. Вы тетрадь смотрели? Там есть полное решение?"

"Ход мысли учителя – ребенок теоретически взял мамин смартфон, воспользовался чат джпт, сдал тест на 9, а сам смог переписать только половину. Поэтому и 5. Если учитель говорит написать, значит написать. Чтобы увидеть, что считает ребенок по школьному алгоритму, а не ИИ с другого смартфона".

"Учитель хочет видеть, что ребенок сам сделал тот тест! И когда мы писали контрольные раньше, то тоже учителя требовали расписывать решение, а не ответ".

