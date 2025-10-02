Домашние задания не делает, опаздывает на урок и отвлекается. Репетитор обратилась к коллегам за советом из-за поведения ученика: мнения разделились

Репетитор по математике Виктория Щербина обратилась к коллегам за советом из-за того, что ее ученица не делает домашние задания, опаздывает на урок и часто отвлекается. Кроме того, ей трудно дается материал к проработке и она не держит фокус внимания во время занятий.

В заметке в Тhreads педагог призвала коллег поделиться, работают ли они с немотивированными учениками и поделиться собственным опытом. Она отметила, что ее ученица говорит, что не понимает математику, однако очень хочет.

"Коллеги, интересует Ваш опыт, если можете поделиться. Работаете ли вы с немотивированными учениками? И если да – то как? К примеру: ученица говорит, что не понимает математику, но очень хочет. Зато домашние не выполняет, опаздывает на уроки, трудно обрабатывает материал, не держит фокус внимания, отвлекается на занятии по несколько раз на посторонние вещи и т.д. Что делаете в таких случаях?" – написала Щербина.

Педагоги поделились, что у ребенка может быть расстройство дефицита внимания и гиперактивности, при котором трудно сосредоточиться на уроках. Кроме того, они советовали пообщаться с родителями и указать им на проблему.

"Есть такой ученик даже два, работаю с одним уже 3-й год. Было трудно, единственное не опаздывал. Здесь надо иметь немного понимания, как работать с детьми или подростками у которых РДУГ. Но результат есть. Постоянный контроль, методы отвлечения, заинтересованности, надо хорошо понимать психологию поведения ребенка и подстроиться".

"Говорю родителям. Один раз на такое мое заявление мама ученика сказала, что хочет продолжать занятия, потому что со мной он хоть что-то делает и что-то слышит".

"А что делать, когда ученик сидит на занятии и говорит: "Зачем оно мне это все нужно".

Также некоторые говорили, что сразу прощается с такими учениками, ведь от такого не будет результата и потом родители скажут, что причина в плохом репетиторстве.

"Прощаюсь, потому что результата нет, а потом они скажут, что это потому, что я плохой репетитор. Но работать должны двое".

