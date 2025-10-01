"Не пиши лошадиные буквы!" Мама второклассницы пожаловалась на просьбу учительницы: мнения украинцев разделились

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
630
Мама второклассницы Юлия Найдюк пожаловалась на замечание учительницы, которая сказала ребенку "не писать лошадиные буквы" в тетради. Она отметила, что не знает, как реагировать на такую просьбу, а ее дочь обижена и говорит, что старается.

В заметке в Тhreads Найдюк показала, что в тетради учительница оставила замечание, чтобы девочка писала меньшие буквы. Однако по словам женщины, устно педагог несколько раз говорила именно "лошадиные".

"Учительница сказала ребенку во 2 классе, чтобы она перестала писать "лошадиные" буквы. Я, как мама, не знаю, как реагировать на данное замечание. Ребенок очень возмущен, говорит старается и пробует меньшие, но у нее не получается, именно формулировка "лошадиные" ее очень обидела", – написала Найдюк.

Мнения украинцев разделились, одни сетовали на то, что нормы каллиграфии уже не действуют. Другие советовали написать в тетради, что у ребенка нормальные буквы.

"Напишите ниже "от мамы – НОРМАЛЬНЫЕ БУКВЫ".

"А учительница не знает, что нормы каллиграфии уже не действуют, главное правило, чтобы ребенок сам мог прочитать то, что написал. Я сама учительница и у меня невероятно некрасивый почерк, и я как-то выжила, выучилась".

"Учительница притрушена, и все кто защищает учительницу тоже, потому что если ребенок выходит за линию, то учительница должна так и сказать: "ты выходишь за линию", а не придумывать идиотские эпитеты, которые для нее может ничего обидного и не несут, но для ребенка это может звучать оскорбительно".

Некоторые из пользователей соцсети указали, что мама преувеличивает замечания учительницы, ведь у ребенка действительно слишком большие буквы.

"Не делайте из мухи слона, буквы действительно лошадиные, потому что выходят за линии, я тоже всегда за такое малую исправляла, не вижу ничего такого катастрофического, чтобы аж в тредс это выставлять, ребенок возмущен, так скажите что для того линии нарисовали чтобы за них не выходили, не будет лошадиных букв не будет проблем".

"Где здесь оскорбление? Слово "лошадиные" в значении большие. Она же не обматерила! Это литературное слово, лучше проработать над неудачами, а не спихивать их на учителя. Было бы лучше если бы ребенок и дальше так писал, а учитель не обращал на это внимание? Странная реакция".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что педагог забил тревогу из-за тревожной тенденции в школах связанной с плохим почерком.

