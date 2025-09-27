''Ни одной тетради с нормальным почерком – одни иероглифы''. Педагог забил тревогу из-за тревожной тенденции в школах

Украинский педагог Григорий Громко забил тревогу из-за почерка современных школьников. В частности, он отметил, что ознакомился с исследованием, в котором указано, что в течение ближайших 30-40 лет навыки рукописного письма будут утрачены.

В заметке в Facebook Громко подчеркивает, что после просмотра тетрадей школьников он понял, что подобная тенденция произойдет гораздо раньше. Ведь он не увидел ни одной тетради с нормальным почерком, ведь во всех них были "иероглифы".

"В начале 2000-х читал серьезное исследование, что в течение ближайших 30-40 лет навыки рукописного письма будут потеряны, и вчера после просмотра ученических тетрадей понял, что это произойдет даже раньше – не увидел ни одной тетради, в которой было бы написано нет, не красивым, а просто нормальным почерком – имеем одни "иероглифы", – написал педагог.

Он отмечает, что хороший почерк имеет связь с развитием координации и мелкой моторики руки, а участок мозга, отвечающий за движения пальцев, расположен рядом с зонами, отвечающими за речь, мышление и память. Поэтому, развитие мелкой моторики стимулирует участки мозга, способствуя их совместному прогрессу.

Напомним, учительница начальных классов из Харькова Ольга Федотова считает, что причиной плохого почерка у школьников сталанедостаточная развитость мышц рук, которые отвечают за письмо. Это произошло из-за того, что большинство детей не умеют завязывать шнурки, лазить по деревьям, аккуратно раскрашивать.

Педагог отмечает, что именно такие навыки помогают развивать запястья и пальцы детей. Она также считает, что сейчас исчезло уважение к учителям, ведь им приходится проверять работы, выполненные кое-как. Так, у некоторых школьников слишком неразборчивый почерк и неряшливое письмо. Однако ни родители, ни дети не реагируют на замечания и не видят в этом проблемы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что среди украинцев разгорелась дискуссия о каллиграфическом почерке школьников.

