'Английский язык и математика у нас сильнее'. Учительница рассказала о школьном образовании в Германии и его отличиях от украинского

Английский язык в немецких школах начинается с третьего класса, в то время как в Украине – с первого. Кроме того, в иностранной стране уровень преподавания этого предмета слабее.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала бывшая украинская журналистка Полина Новикова, ныне работающая учительницей в Баварии. По ее словам, английский язык и математика сильнее в украинских школах.

"Если же говорить о системе образования, откровенно могу сказать, что в Украине она сильнее. Для примера, у нас английский язык с первого класса. Здесь он появляется с третьего. И довольно слабый уровень преподавания. Кстати, если зайти в какое-то государственное учреждение, даже молодежь не будет разговаривать с тобой на английском Нет, не через принцип – она его просто не знает", – делится Новикова.

Она отмечает, что в Украине больше нагрузки на школьника, большие стремления и ожидания. В то же время, в Германии дети имеют больше времени на развлечения и игры. Так, каждый учитель использует собственную привычку приветствия с учениками. К примеру, все садятся на подушках и рассказывают как прошли выходные. Кроме того, на уроке могут отклониться от темы и что-то обсудить.

"Математика сильнее в украинской школе. Но при этом всему, я же говорю, здесь на выходе – счастливые дети, у которых есть время на жизнь, на детство, чтобы погулять и развлечься", – рассказывает Новикова.

Полное интервью с Полиной Новиковой читайте на OBOZ.UA в субботу, 14 декабря.

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