Беженка из Украины объяснила, почему Германия часто не признает украинские дипломы учителей: членство в ЕС здесь ни при чем

Немецкая система получения педагогического образования значительно отличается от украинской, поэтому немцы не хотят признавать дипломы учителей нашей страны. В частности, во время обучения студенты первые два года изучают теорию, затем год работают в школе ассистентом учителя, после чего сдают экзамены. В случае успеха, на четвертом курсе они могут работать учителем.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала бывшая украинская журналистка Полина Новикова, ныне работающая учительницей в Баварии. Она отметила, что причина непризнания дипломов вовсе не состоит в том, что Украина не входит в состав Европейского Союза.

"Немецкая система обучения на учителя очень отличается от нашей, поэтому и немцы не хотят признавать украинские дипломы. То есть причина не в том, что Украина не входит в состав ЕС. Первые два года они изучают теорию, следующие два года – уже непосредственно практика. И она выглядит так: год работаешь в школе как ассистент учителя. Потом сдаешь тесты, кроме того, параллельно идут теоретические. экзамены", – делится Новикова.

"Если все хорошо, то на второй год уже можно работать учителем в этой школе, даже дают классное руководство, при том, что еще нет завершенного образования. Уже после сдачи экзаменов на отлично выдают диплом", – добавляет она.

Также интересно то, что учителя не должны преподавать более трех предметов в начальной школе.

Педагоги в Германии не проводят классные часы, собрания или беседы с родителями. Такие встречи проходят дважды в год. Также собирается родительский актив, когда состоятельные люди придумывают что-то интересное для детей и это единственное, что финансируется не школой. Так что сборов на нужды класса, вроде штор, здесь нет.

Полное интервью с Полиной Новиковой читайте на OBOZ.UA в субботу, 14 декабря.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка поделилась интересными фактами о школах в Германии, где царит детоноцентризм.

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