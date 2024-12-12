'Ученик может попросить завязать ему шнурок – и учитель это сделает'. Украинка рассказала интересные факты о школах в Германии, где царит ребенкоцентризм

В системе образования Германии властвует принцип ребенкоцентризма и создаются оптимальные условия для развития и реализации каждого ученика. В то же время нагрузка на школьников меньше, чем в Украине, и у них достаточно времени как на уроки, так и на развлечения.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала бывшая украинская журналистка Полина Новикова, которая сейчас работает учительницей в Баварии. По ее словам, в целом в немецких школах нет ничего выдающегося, но там все о детях и для детей.

К примеру, если ребенок попросит педагога завязать ему шнурок, то он это сделает. А в Украине учитель, скорее всего, потребует у родителей научить ребенка самостоятельно это делать.

"Представьте себе ситуацию: школьный двор, где гуляет около ста детей, подбегает ребенок, это может быть третий-четвертый класс, и просит завязать шнурок. В Украине за такое я сразу получала замечания, чтобы научила ребенка делать это самостоятельно, потому что "у воспитательницы в группе 15 детей". Здесь такого нет. Тебе все завяжут, тебе наденут куртку. Вот это отношение к ребенку", – рассказала Новикова.

В Украине школьников больше оценивают, требуют и создают большую нагрузку. В Германии обучение проходит более спокойно и длится 13 лет. Кроме того, немецкие педагоги больше общаются со школьниками.

Все это делает детей более счастливыми, считает Новикова, ведь кроме обучения они имеют время на развлечения и прогулки.

"Даже во время учебного процесса у каждого учителя есть какая-то своя привычка поздравления с детьми. Все садятся в круг, на подушках, на пол, и рассказывают, как прошли выходные. Так начинается неделя. Затем они могут посреди урока отклониться от темы и что-нибудь обсудить. При этом учителей здесь уважают", – говорит учительница.

Что касается учебных программ, то в целом украинские и немецкие программы совпадают. Например, предметы, связанные с изучением языка, преподают почти одинаково. А вот математика в школах Украины сильнее.

В Германии, в отличие от Украины, в школах не проводят родительские собрания и классные часы. Есть родительский актив, который организовывает для детей праздники и обычно их и финансирует. Однако, речь не идет о замене, например, штор в классе, как бывает в Украине.

По словам Новиковой, дети в Германии более открыты к общению и всегда могут попросить что-нибудь у учителя и никогда не получат отказ. Если школьника что-то беспокоит, он может обратиться к социальному педагогу. В целом действует правило, что ребенок всегда прав.

"Если что-то не нравится или не комфортно, обязательно помогут, ведь есть социальный педагог. Я часто с ним сотрудничаю, потому что перевожу. И постоянно думаю, насколько классно быть таким человеком, что к тебе приходят дети. Они даже сами говорят, что имеют проблему... Спокойно могут зайти к директору во время урока и попросить, чтобы сегодня перерыв был не на улице, а в школе, представьте. Если хорошая погода, она объясняет, что нужно всем выходить на улицу. Здесь демократия в том плане, что дети чувствуют себя нормально, а не как у нас – пугали директором", – рассказала Новикова.

Немецкие учителя имеют такие же обязанности, как и украинские – обучают и несут ответственность за жизнь и безопасность ребенка. Разрешением конфликтов между учащимися и проблемами буллинга занимаются социальные педагоги, а с учителей эта ответственность снята.

Полное интервью с Полиной Новиковой читайте на OBOZ.UA в субботу, 14 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в школах федеральной земли Гессен в Германии стартовал пилотный проект по изучению украинского языка как второго иностранного. В нем принимают участие 16 учебных заведений.

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