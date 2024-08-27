В школах еще одной страны ЕС будут изучать украинский язык как второй иностранный

В школах федеральной земли Гессен в Германии дети смогут учить украинский язык как второй иностранный. Известно, что 16 учебных заведений примут участие в пилотном проекте. В частности, во Франкфурте-на-Майне, Касселе и Висбадене.

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К проведению уроков будут привлекаться украинские учителя, сообщает DW. Известно, что в Гессене работает около 200 педагогов. Пока это единственная федеральная земля, где введена подобная инициатива.

"Гессен таким образом вносит важный вклад в совместную европейскую самоидентизацию и будущее экономическое сотрудничество с Украиной", – сообщают в земельном минобразования.

Остальные земли пока не поддержали инициативу. Однако в Баварии украинский вместо второго иностранного могут выбрать только ученики, которых изучение другого языка "перегрузит" из-за сложной интеграции в немецкую образовательную среду.

Похожее правило действует и в земле Северный-Рейн-Вестфалия. Здесь высокая оценка по украинскому языку может заменить обязательный экзамен по второму иностранному, если ученику сложно его изучать.

Кроме того, учителя не только будут помогать в обучении детям из Украины, но и будут преподавать украинский немцам, которые выберут его как второй иностранный.

В общем в трех федеральных землях, где проживает больше всего украинцев, работает более 1000 педагогов. В частности, в Баварии 490 учителей, в земле Северный-Рейн Вестфалия – 290, в Баден-Вертемберге – около 200. В прошлом году в школах и заведениях профессионально-технического образования обучалось более 200 тысяч детей из Украины.

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