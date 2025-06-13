Антирекорд 2025 года. Стало известно наименее популярную специальность в магистратуре

Более 93 тысяч студентов изъявили желание поступить в магистратуру в 2025 году. Среди них 90 311 поступающих будут проходить тестирование в Украине, а 3 321 человек – за рубежом.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Наименее популярным направлением стала политология и международные отношения. Ее выбрало 2 482 студента.

Учет и финансы изъявили желание сдавать 5 047 человек. Тестирование языкознания – 5 205 поступающих. 5 464 желающих поступить в магистратуру будут проходить экзамен для обучения в области экономики и международной экономики.

Поступить в аспирантуру изъявило желание более 14 тысяч абитуриентов. Среди них 13 591 участник будет сдавать единый вступительный экзамен, а 14 818 человек – единое вступительное испытание по методологии научных исследований.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что экзаменационные центры для прохождения вступительных экзаменов в магистратуру будут созданы в 21 области Украины. В то же время, тестирование не состоится в Донецком, Луганском и Херсонском регионах из-за невозможности проведения экзаменов.

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