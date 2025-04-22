Поступление в магистратуру: МОН назвало три региона, где не состоится тестирование

Экзаменационные центры для прохождения вступительных экзаменов в магистратуру будут созданы в 21 области Украины. В то же время, тестирование не состоится в Донецком, Луганском и Херсонском регионах из-за невозможности проведения экзаменов.

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Об этом сообщает Освіта.ua, ссылаясь на приказ Министерства образования и науки. Экзаменационные центры будут созданы в 68 городах и селах Украины.

Регистрация на сдачу единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) будет проходить со 2 по 23 мая 2025 года.

Регистрировать поступающих в магистратуру будут приемные комиссии вузов очно или дистанционно. Участники тестирования должны будут указать город или страну, где они будут проходить вступительные экзамены.

Напомним, поступить в магистратуру в 2025 году могут студенты, имеющие результаты ЕВЭ 2023 и 2024 годов. Абитуриенты, желающие повысить баллы, имеют право заново сдать экзамен в 2025 году и выбрать лучший результат.

Студенты в зависимости от специальности, на которые будут поступать, должны предоставить либо результаты ЕПВИ за 2025 год, либо результаты единого государственного квалификационного экзамена за 2024 или 2025 год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что некоторым поступающим в магистратуру в 2025 году предстоит сдать три экзамена.

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