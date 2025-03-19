Некоторым поступающим в магистратуру в 2025 году нужно будет сдать три экзамена: кого это касается

Поступающие в магистратуру, которые планируют учиться на творческих, художественных и спортивных специальностях, будут сдавать обязательные три экзамена. В частности, студентам нужно предоставить результаты единого вступительного экзамена 2023-го или 2024 года, единого профессионального вступительного испытания за 2025 год и пройти творческий конкурс по выбранной специальности.

Видео дня

Соответствующая норма содержится в Порядке приема в учреждения высшего образования. Экзамены будут сдавать поступающие на специальности отрасли "Культура, искусство и гуманитарные науки", кроме "Филологии", и специальности "Физическая культура и спорт" и "Архитектура и градостроительство".

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, поступающие должны преодолеть порог, равный 100 рейтинговым баллам. Согласно таблицам перевода баллов, в 2025 году в блоке иностранного языка нужно набрать 5 тестовых баллов из 30 возможных.

В блоке теста общей учебной компетенции (ТОУК) также нужно получить 5 баллов из 33 возможных. Для этого студенты должны ответить на 5 тестовых заданий в каждом блоке.

На ЕПВИ нужно правильно ответить по меньшей мере на 35 вопросов, таким образом получить 35 баллов из 140 возможных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топ-5 самых популярных вузах Украины среди поступающих в магистратуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!