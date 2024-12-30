Топ-5 самых популярных вузов Украины среди поступающих в магистратуру

Поступающие в магистратуру в 2024 году подали больше всего заявлений в Национальный университет "Львовская политехника" – 13 132 студента. Вторым в списке стал Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, который выбрало 12 877 абитуриентов. Третий – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", куда зарегистрировалось на обучение 8 544 будущих магистрантов.

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Такие данные обнародовало Государственное предприятие "Инфоресурс" в Facebook. Всего в 2024 году в учебные заведения для поступления в магистратуру поступило более 130 тысяч заявлений.

Четвертое место среди популярных вузов занял Львовский национальный университет им. Ивана Франко, куда поступило 7835 студентов.

На пятой позиции оказался Государственный торгово-экономический университет, который выбрало 6 645 абитуриентов.

Напомним, 26,6% поступающих в магистратуру и аспирантуру смогли получить не менее 160 баллов по тесту общей учебной конференции в 2024 году. Всего для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) в 2024 году было зарегистрировано более 267,5 тысячи человек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что треть поступающих в магистратуру и аспирантуру-2024 не явились на ЕВЭ.

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