Треть поступающих в магистратуру и аспирантуру-2024 не явились на ЕВЭ

32% украинских поступающих в магистратуру и аспирантуру в 2024 году, которые зарегистрировались на основную и дополнительную сессию, не явились на прохождение единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Общее количество абитуриентов, подавших заявления, составило более 267 тысяч человек.

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Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. По ее словам, только 79,37% абитуриентов из 245 тысяч зарегистрированных на основную сессию, сдали вступительный экзамен.

Также Вакуленко рассказала, что на дополнительную сессию подало заявлений немногим более 22 тысяч студентов. На ЕВЭ появилось только 57,82% поступающих. Из тех, кто сдавал тестирование, результаты получили 207 тысяч соискателей образования.

Напомним, из 100 тысяч поступающих в аспирантуру 91 500 оказались мужчинами призывного возраста, имеющими степень магистра. Министерство образования и науки ожидает, что участвовать в отборе на бюджетные места будет до 25 тысяч абитуриентов. Однако, сколько именно соискателей образования призывного возраста среди претендентов на бюджет, неизвестно. Благодаря поднятию проходного балла во время сдачи единого вступительного экзамена удалось "отсеять" значительную часть абитуриентов призывного возраста.

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