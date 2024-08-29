Из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% оказались мужчинами призывного возраста – МОН
Из 100 тысяч поступающих в аспирантуру 91 500 оказались мужчинами призывного возраста, имеющими степень магистра. Министерство образования и науки ожидает, что участвовать в отборе на бюджетные места будет до 25 тысяч абитуриентов.
Однако сколько именно соискателей образования призывного возраста среди претендентов на бюджет неизвестно. Об этом МОН сообщило в комментарии медиа.
Образовательное ведомство также отметило, что благодаря поднятию проходного балла при сдаче единого вступительного экзамена удалось "отсеять" значительную часть абитуриентов призывного возраста.
Известно, что к 2022 году в аспирантуру поступало около 7 тысяч студентов.
В то же время, какими будут правила вступления в следующем году, будет известно после утверждения законодательством порядка.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что только 35% абитуриентов смогли сдать вступительный экзамен в магистратуру в 2024 году.
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