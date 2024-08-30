Только каждый четвертый поступающий в аспирантуру и магистратуру смог набрать 160 баллов по ТОУК
26,6% поступающих в магистратуру и аспирантуру смогли получить не менее 160 баллов по тесту общей учебной конференции в 2024 году. Всего для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) в 2024 году было зарегистрировано более 267,5 тысячи человек.
Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. Она отметила, что из всех поступивших, которые составили тестирование, результаты получили 207 тысяч абитуриентов.
В то же время, на основную сессию зарегистрировалось почти 245,5 тысячи поступающих, а 79,37% соискателей образования сдали экзамен. В дополнительном периоде сессию приняло участие немногим более 22 тысяч абитуриентов. Появилось на тестирование – 57,82%.
Напомним, 4 тысячи абитуриентов с временно оккупированных территорий и прифронтовых местностей поступили на бакалавриат в 2024 году. Из общего числа поступающих, которое составило 69 тысяч, это почти 6%. В период с 10 по 15 сентября Министерство образования и науки будет иметь итоговые результаты вступительной кампании. Ведь продолжаются экзамены в магистратуру и аспирантуру.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что треть поступающих в магистратуру и аспирантуру-2024 не явились на ЕВЭ.
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