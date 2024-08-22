Достаточно существенная цифра. Винницкий рассказал, сколько абитуриентов из оккупированных территорий выбрали обучение в украинском образовании

4 тысяч абитуриентов с временно оккупированных территорий (ВОТ) и прифронтовых местностей поступили на бакалавриат в 2024 году. По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, это достаточно существенные показатели.

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Из общего числа поступающих, которое составило 69 тысяч, это почти 6%. Чиновник в эфире телеканала ICTV отметил, что соискатели образования имели льготы при поступлении в соответствии с квотой 2.

"У нас есть 4 тысячи льготников, которые зашли по так называемой квоте-2 на бакалавриат. Это люди из оккупированных или с прифронтовых территорий. Или те, которые переехали так или иначе в последнее время. Соответственно, это достаточно такая существенная цифра. Опять же, 69 тысяч в целом, 4 тысячи – это с оккупированных территорий", – сказал Винницкий.

Абитуриенты с ВОТ на время сдачи экзаменов могут проживать вместе с сопровождающими лицами в общежитиях заведений высшего образования. Специалисты образовательных центров будут оказывать необходимую поддержку и помощь. В то же время, информация о поступающих из ВОТ зашифрована во время вступительной кампании. Это делается для гарантий безопасности соискателей образования.

На квоту 2 при вступлении в 2024 году могут рассчитывать абитуриенты, проживающие на временно оккупированных территориях, выехавшие из оккупированных регионов после 24 февраля 2022 года, поступающие местностей, которым на 1 июля 2024 года присвоен статус зоны активных боевых действий регионов, где оккупация Россией закончилась после 1 января 2024 года.

Винницкий также сообщил, что в период с 10 по 15 сентября Министерство образования и науки будет иметь итоговые результаты вступительной кампании. Ведь, сейчас продолжаются экзамены в магистратуру и аспирантуру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие документы нужны абитуриентам с временно оккупированных и прифронтовых территорий.

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