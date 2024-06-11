Поступление-2024. Какие документы нужны абитуриентам с временно оккупированных и прифронтовых территорий

Абитуриенты, которые находятся на временно оккупированных (ВОТ, укр. – ТОТ) и прифронтовых территориях, могут поступать в украинские учебные заведения путем сдачи экзаменов в образовательных центрах "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина". В частности, поступающим нужно сдать экзамен по истории Украины и украинского языка.

Если у школьников отсутствуют документы об образовании украинского образца, они все равно имеют право подать заявление на поступление. В таком случае поступающие пройдут годовое оценивание в уполномоченных школах или индивидуальное онлайн-собеседование с видеофиксацией. Об этом информирует Министерство образования и науки в Facebook.

Сдать годовое оценивание можно до 27 сентября включительно. После прохождения экзамена необходимо подать в образовательный центр следующие документы:

заявление;

сертификаты ЗНО/НМТ 2021-2024 (по желанию);

справку о взятии на учет ВПЛ (при наличии);

документ, удостоверяющий личность (или свидетельство о рождении);

4 цветных фото 3х4;

справку об успешном прохождении годового оценивания в уполномоченной школе в год поступления.

В то же время поступающие из ВОТ могут подать до 5 заявлений только через один образовательный центр. Для абитуриентов, планирующих учиться на бюджете, период регистрации продлится с 19 по 31 июля.

Школьники, которые будут поступать в контракт, могут подать заявление до 23 сентября.

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