В Украине зашифровали личные данные абитуриентов с оккупированных территорий. Что известно

Информацию об абитуриентах с временно оккупированных территорий (ВОТ) шифруют во время вступительной кампании-2024. Это делается для гарантий безопасности соискателей образования.

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Такую информацию сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram. Он подчеркнул, что таким образом удается избежать возможных рисков и сделать процесс вступления спокойным для абитуриентов по ВОТ.

"Фамилии абитуриентов, местом регистрации которых является ВОО, или переселившиеся с ВОТ после 24 февраля 2022 года, шифруются во всех информационных системах, используемых для обработки вступительных документов. Такое шифрование обеспечивает дополнительный уровень безопасности и помогает избежать возможных рисков. Ведь дешифровать такую информацию невозможно, поэтому представители оккупационных властей не смогут идентифицировать, что это за лицо", – написал Лубинец.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что поступающим с оккупированных территорий разрешили временно жить в общежитиях ЗВО Украины.

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