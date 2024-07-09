Поступающим с оккупированных территорий разрешили временно жить в общежитиях ЗВО Украины. Адреса

Абитуриенты с временно оккупированных территорий (ТОТ), которые планируют поступать в украинские университеты, смогут проживать вместе с сопровождающими лицами в общежитиях заведений высшего образования (ЗВО) на период сдачи экзаменов. Специалисты образовательных центров будут оказывать необходимую поддержку и помощь поступающим.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на официальной странице в Telegram. Он подчеркнул, что абитуриенты смогут сосредоточиться на поступлении, живя в комфортных условиях и поддерживая связь с другими поступающими.

"На базе 195 украинских учреждений высшего образования расположены образовательные центры, которые предоставляют возможность поступающим из ВТО проживать в общежитиях вместе с сопровождающими лицами на период вступительной кампании. Вы можете сосредоточиться на подготовке к поступлению, живя в комфортных условиях, общаясь с другими абитуриентами и студентами. Специалисты образовательных центров оказывают вам необходимую поддержку и помощь", – подчеркнул Лубинец.

В случае возникновения проблем абитуриенты с ВТО могут обратиться в Офис омбудсмена.

10 учебных заведений, которые вошли в ТОП-200 ЗВО Украины и с кем могут связаться поступающие с ВОТ:

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Билык Сергей Юрьевич. Коммунальное заведение "Харьковский научный лицей "Обдарованість"" Харьковского областного совета, улица Мира, 102-А, Харьков, Харьковская область, 61047, телефон: +380666452758, email: [email protected]; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт ", 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2 e-mail: [email protected] Моб. тел: +38(097) 992-90-56

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина

Гога Сергей Тарасович. Коммунальное заведение "Харьковский научный лицей "Обдарованість" Харьковского областного совета, улица Мира, 102-А, Харьков, Харьковская область, 61047, телефон: +380666452758, email: [email protected]. Образовательный центр "Крым – Донбасс – Украина" Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, г. Харьков, площадь Свободы, 4, главный корпус, комната 1-56. e-mail: [email protected] Моб. тел: +38(098) 287-51-61

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Лановой Алексей Феликсович. Коммунальное заведение "Харьковский научный лицей "Обдарованість" Харьковского областного совета, улица Мира, 102-А, Харьков, Харьковская область, 61047, телефон: +380666452758, email: [email protected]; Харьковский национальный университет радиоэлектрон Харьков, пр. Науки, 14 e-mail: [email protected] Тел.: +38 (057) 702-17-20 Моб. тел.: +38 (097) 418-99-53, +38 (093) 319-81-90

Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко

Садовская Светлана Анатольевна. Общеобразовательное учебное заведение "Школа экстернов" 03127 г. Киев, Голосеевский проспект, 106/4, Телефоны: (044) 257 10 28, (044) 366 57 37, +38(096) 306 88 10, електронная почта: [email protected]; ответственное лицо – Войтович Эдуард Георгиевич, директор 03022, г. Киев, просп. академика Глушкова 4е (механико-математический факультет), кабинет 5. (044) 521-35-61, (098) 521-35-61, [email protected]

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского

Ущаповский Дмитрий Юрьевич. Общеобразовательное учебное заведение "Школа экстернов" 03127 г. Киев, Голосеевский проспект, 106/4, Телефоны: (044) 257 10 28, (044) 366 57 37, +38(096) 306, 88 [email protected]; ответственное лицо – Войтович Эдуард Георгиевич, директор 03056, г. Киев, ул. Политехническая, 14 корпус 16(44)2049646; (097) 6945058; [email protected]

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Соломка Алексей Валерьевич. Общеобразовательное учебное заведение "Школа экстернов" 03127 г. Киев, Голосеевский проспект, 106/4, Телефоны: (044) 257 10 28, (044) 366 57 37, +38 (096) 386 88 [email protected]; ответственное лицо – Войтович Эдуард Георгиевич, директор 03041, г. Киев, ул. Ореховатский путь, 19 (044) 527-83-08, (044) 258-42-63, (063) 255-82-49, [email protected], facebook.com/vstupnubip

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Телиш Павел Степанович. Средняя общеобразовательная школа №9 г. Львов, г. Львов, ул. Николая Коперника, 40. Тел.: +38 (032) 261 32 63. E-mail: [email protected] г. Львов, ул. Сечевых Стрельцов,14 Приемная комиссия: [email protected]. Тел.: +38 (032) 239-43-30, +38 (066) 864-07-67, +38 (096) 600-77-31

Национальный университет "Львовская политехника"

Одесский Национальный университет им. И. И. Мечникова

Сумский государственный университет

Сипченко Инна Владимировна. Сумское учреждение общего среднего образования I-III ступеней № 15, ул. Берестовская, 56, г. Сумы, Сумская область, телефон: (0542) 61-11-14 e-mail: [email protected]; [email protected] ул. Харьковская, 116, Центральный корпус, ауд. 339, г. Сумы, 40007 (0542) 68-77-74 (050) 052 70 10 [email protected]

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Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие документы для поступления нужны абитуриентам с временно оккупированных и прифронтовых территорий.

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