Опубликован рейтинг университетов Украины: какие заведения попали в топ-200 и какой оказался лучшим

Лучшим университетом в академическом рейтинге "ТОП-200 Украина-2024" стал Киевский политехнический институт им. Сикорского. Заведений высшего образования (ЗВО) во второй раз возглавил таблицу. Нынешний список составлен с учетом тенденций современного развития и реформ, а также потерь из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Оценка деятельности украинских университетов в 2024 году осуществлялась на основе использования 6 международных и 4 национальных показателей. Рейтинг ЗВО восемнадцатый год подряд разрабатывает и обнародует Центр международных проектов Еврообразование.

В топ-20 лучших в 2024 году вошли 5 университетов Киева, 3 – из Харькова, по два из Львова, Тернополя и Днепра, и по одному ЗВО из Ужгорода, Луцка, Одессы, Ивано-Франковска, Черновцов и Сум.

Первые десять лучших учебных заведений таковы:

Киевский политехнический институт им. Сикорского Киевский Национальный университет им. Шевченко Львовская политехника Харьковский Национальный университет им. Каразина Сумский национальный университет Львовский национальный университет им. Франко Национальный университет биоресурсов и природопользования Харьковский политехнический институт, переместившись с седьмого прошлого года Одесский Национальный университет им. Мечникова Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Последнюю строчку занял Буковинский университет.

Рейтинг составляется уже восемнадцатый год.

Для определения базовых принципов использовались данные:

обеспечение открытости, прозрачности, объективности и независимости ранжирования университетов.

Учет всесторонности и многогранности деятельности университетов.

Приоритетность евроинтеграционных действий. Исходя из важности евроинтеграционных процессов высшего образования для Украины, весовые коэффициенты международных показателей деятельности университетов установлены выше весовых коэффициентов национальных показателей.

Ознакомиться с полным списком можно здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких странах ЕС живут самые образованные люди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!