Опубликован рейтинг университетов Украины: какие заведения попали в топ-200 и какой оказался лучшим

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
933
Опубликован рейтинг университетов Украины: какие заведения попали в топ-200 и какой оказался лучшим

Лучшим университетом в академическом рейтинге "ТОП-200 Украина-2024" стал Киевский политехнический институт им. Сикорского. Заведений высшего образования (ЗВО) во второй раз возглавил таблицу. Нынешний список составлен с учетом тенденций современного развития и реформ, а также потерь из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Оценка деятельности украинских университетов в 2024 году осуществлялась на основе использования 6 международных и 4 национальных показателей. Рейтинг ЗВО восемнадцатый год подряд разрабатывает и обнародует Центр международных проектов Еврообразование.

Опубликован рейтинг университетов Украины: какие заведения попали в топ-200 и какой оказался лучшим

В топ-20 лучших в 2024 году вошли 5 университетов Киева, 3 – из Харькова, по два из Львова, Тернополя и Днепра, и по одному ЗВО из Ужгорода, Луцка, Одессы, Ивано-Франковска, Черновцов и Сум.

Первые десять лучших учебных заведений таковы:

  1. Киевский политехнический институт им. Сикорского
  2. Киевский Национальный университет им. Шевченко
  3. Львовская политехника
  4. Харьковский Национальный университет им. Каразина
  5. Сумский национальный университет
  6. Львовский национальный университет им. Франко
  7. Национальный университет биоресурсов и природопользования
  8. Харьковский политехнический институт, переместившись с седьмого прошлого года
  9. Одесский Национальный университет им. Мечникова
  10. Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Последнюю строчку занял Буковинский университет.

Опубликован рейтинг университетов Украины: какие заведения попали в топ-200 и какой оказался лучшим

Рейтинг составляется уже восемнадцатый год.

Для определения базовых принципов использовались данные:

  • обеспечение открытости, прозрачности, объективности и независимости ранжирования университетов.
  • Учет всесторонности и многогранности деятельности университетов.
  • Приоритетность евроинтеграционных действий. Исходя из важности евроинтеграционных процессов высшего образования для Украины, весовые коэффициенты международных показателей деятельности университетов установлены выше весовых коэффициентов национальных показателей.

Ознакомиться с полным списком можно здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких странах ЕС живут самые образованные люди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в Украинеуниверситетрейтинг