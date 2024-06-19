Опубликован рейтинг университетов Украины: какие заведения попали в топ-200 и какой оказался лучшим
Лучшим университетом в академическом рейтинге "ТОП-200 Украина-2024" стал Киевский политехнический институт им. Сикорского. Заведений высшего образования (ЗВО) во второй раз возглавил таблицу. Нынешний список составлен с учетом тенденций современного развития и реформ, а также потерь из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Оценка деятельности украинских университетов в 2024 году осуществлялась на основе использования 6 международных и 4 национальных показателей. Рейтинг ЗВО восемнадцатый год подряд разрабатывает и обнародует Центр международных проектов Еврообразование.
В топ-20 лучших в 2024 году вошли 5 университетов Киева, 3 – из Харькова, по два из Львова, Тернополя и Днепра, и по одному ЗВО из Ужгорода, Луцка, Одессы, Ивано-Франковска, Черновцов и Сум.
Первые десять лучших учебных заведений таковы:
- Киевский политехнический институт им. Сикорского
- Киевский Национальный университет им. Шевченко
- Львовская политехника
- Харьковский Национальный университет им. Каразина
- Сумский национальный университет
- Львовский национальный университет им. Франко
- Национальный университет биоресурсов и природопользования
- Харьковский политехнический институт, переместившись с седьмого прошлого года
- Одесский Национальный университет им. Мечникова
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Последнюю строчку занял Буковинский университет.
Рейтинг составляется уже восемнадцатый год.
Для определения базовых принципов использовались данные:
- обеспечение открытости, прозрачности, объективности и независимости ранжирования университетов.
- Учет всесторонности и многогранности деятельности университетов.
- Приоритетность евроинтеграционных действий. Исходя из важности евроинтеграционных процессов высшего образования для Украины, весовые коэффициенты международных показателей деятельности университетов установлены выше весовых коэффициентов национальных показателей.
Ознакомиться с полным списком можно здесь.
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