В каких странах ЕС живут самые образованные люди. Рейтинг

Почти треть людей в возрасте 25-74 лет в Европейском Союзе (ЕС) имеют высшее образование. Самые образованные граждане проживают в странах Северной Европы. В частности, в Ирландии таких 49,8%, в Люксембурге – 49,5%, Швеции – 46%. Замыкают пятерку лидеров Норвегия и Кипр – 45,1% и 44,9% соответственно.

Среди латвийского населения 44% получили высшее образование. В странах "Великой четверки" ЕС (Великобритания, Франция, Италия и Германия) в Великобритании 43,5% населения в возрасте 25-74 лет имели высшее образование, что превышало показатели других участников этой группы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Еuronews.

Чуть ниже среднего показателя по ЕС имела Германия – 31,5%.

Самый низкий рейтинг у Италии и Румынии – 18,5% и 17,4% соответственно.

Классификация Европейского агентства данных базируется на Международной стандартной классификации образования (ISCED) и включает:

дошкольное, начальное и среднее образование (уровни ISCED 0–2);

полное среднее и послесреднее нетехническое образование (уровни 3 и 4 ISCED);

высшее образование (ISCED 5-8) – государственные и частные университеты, колледжи, технические учебные заведения и профессионально-технические школы.

Профессионально-техническое образование имеет значительно высокие показатели в нескольких странах. В частности, в Чехии – 63,9%, Польше – 52,2% и Германии – 47,4%.

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